Китай оскаржить мита США і пригрозив відповісти "контрзаходами"

Торгові мита Трампа

Президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому заявив, що запровадить додаткові мита на імпорт товарів Канади, Мексики, Китаю та країн ЄС.

У суботу, 1 лютого, Трамп наказав запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% мита на товари з Китаю, починаючи з вівторка. Економісти вважають, що таким крок США може спровокувати торгову війну.

Канада у відповідь запровадила 25% мита на американські товари.

Крім того, Трамп пригрозив, що запровадить 100% тарифи для країн БРІКС, якщо вони надумають створити власну валюту для заміни долара. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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