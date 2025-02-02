Китай оспорит пошлины США и пригрозил ответить "контрмерами"

Торговые пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом заявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров Канады, Мексики, Китая и стран ЕС.

В субботу, 1 февраля, Трамп приказал ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая, начиная со вторника. Экономисты считают, что таким шаг США может спровоцировать торговую войну.

Канада в ответ ввела 25% пошлины на американские товары.

Кроме того, Трамп пригрозил, что введет 100% тарифы для стран БРИКС, если они надумают создать собственную валюту для замены доллара. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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