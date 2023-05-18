Китай оштрафував коміків на 2 млн доларів через жарт про військових

"Інші собаки, яких ви побачите, змусять вас подумати, що вони чарівні. Ці дві собаки лише нагадали мені... "Бийтеся, щоб перемогти, викуйте зразкову поведінку", - пожартував комік Лі Хаоші.

Друга частина його жарту - це гасло, яке президент Китаю Сі Цзіньпінь оприлюднив у 2013 році, як мету для китайських військових.

Влада Китаю зазначила, що компанія "Shanghai Xiaoguo Culture Media" у якій працював Лі принизила народну армію.

"Ми ніколи не дозволимо будь-якій компанії чи особі використовувати китайську столицю як сцену для безпідставного наклепу на славетний імідж НОАК (Народно-визвольної армії)", - заявили в пекінському підрозділі Міністерства культури та туризму Китаю.

Діяльність "Shanghai Xiaoguo" в китайській столиці призупинена на невизначений термін. Контракт із Лі Хаоші компанія розірвала.