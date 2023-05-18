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Китай оштрафовал комиков на 2 млн долларов из-за шутки о военных

Фото: в Китае оштрафовали комедийную труппу из-за шутки о военных (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китайская комедийная труппа была оштрафована на 14,7 млн юаней (2,1 млн долларов) из-за шутки о военных, которая ссылалась на лозунг президента Си Цзиньпина и сравнивала поведение солдат с собаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Другие собаки, которых вы увидите, заставят вас подумать, что они очаровательны. Эти две собаки только напомнили мне... Бейтесь, чтобы победить, выкуйте образцовое поведение", - пошутил комик Ли Хаоши.

Вторая часть его шутки - это лозунг, который президент Китая Си Цзиньпинь обнародовал в 2013 году, как цель для китайских военных.

Власти Китая отметили, что компания "Shanghai Xiaoguo Culture Media", в которой работал Ли, унизила народную армию.

"Мы никогда не позволим какой-либо компании или лицу использовать китайскую столицу как сцену для безосновательной клеветы на знаменитый имидж НОАК (Народно-освободительной армии)", - заявили в пекинском подразделении Министерства культуры и туризма Китая.

Деятельность Shanghai Xiaoguo в китайской столице приостановлена на неопределенный срок. Контракт с Ли Хаоши компания разорвала.

Напомним, Китай активизировал усилия контроля над сообщениями в социальных сетях, якобы ссылаясь на борьбу с фейками в Интернете.

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Китайштрафи