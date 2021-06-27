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Китай опубликовал новые фото поверхности Марса  

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Пекин, Воскресенье 27 июня 2021 16:58
Китай опубликовал новые фото поверхности Марса   Фото: поверхность Марса (cnsa.gov.cn)
Автор: РБК-Украина

Китайское национальное космическое управление опубликовало новые фото поверхности Марса. Изображение сделаны с помощью марсохода, который исследует красную планету.

Об этом пишет Xinhua.

На фото запечатлены марсианский пейзаж и колеи, которые оставляет марсоход. Отметим, орбитальный аппарат миссии Tianwen-1 находится на орбите Марса уже в течение 338 дней, а его расстояние до Земли составляет примерно 360 млн километров. Марсоход "Чжуронг" находится на поверхности 42 марсианских дня и преодолел в общей сложности 236 метров.

Китай опубликовал новые фото поверхности Марса

Фото: поверхность Марса (cnsa.gov.cn)

Главной задачей китайского проекта является глобальное обследование Марса с орбитального аппарата и детальное изучение с помощью марсохода геологической структуры, характеристик поверхностного слоя.

Напомним, ранее сообщалось, что американский дрон Ingenuity за последние восемь полетов над поверхностью Марса преодолел расстояние почти в один километр. Последний полет аппарата оказался самым продолжительным.

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Китай фото Марс
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