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Дрон NASA Ingenuity в целом пролетел над Марсом почти километр 

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США , Пятница 25 июня 2021 18:44
Дрон NASA Ingenuity в целом пролетел над Марсом почти километр  Фото: Дрон NASA Ingenuity (nasa.gov)
Автор: РБК-Украина

Дрон-разведчик NASA Ingenuity за последние восемь полетов над поверхностью Марса, преодолел расстояние почти в один километр. Последний полет аппарата оказался самым продолжительным.

Об этом пишет портал Spacenews.

Как отмечает портал, восьмой полет состоялся еще 21 июня, однако в тот раз Ingenuity находился в воздухе аж 77,4 секунды и преодолел расстояние над поверхностью Красной планеты в 133,5 метра. Сейчас дрон находится неподалеку от марсохода Perseverance, вместе с которым прибыл на Марс на территорию картера Езеро.

"Мы надеемся, что наш проект продлится еще по меньшей мере несколько месяцев, и аппарат совершит новые полеты", - отметил представитель Лаборатории реактивного движения Тедди Дзенетос.

В частности, Дзенетос добавил, что в планах NASA, чтобы дрон-разведчик попытался преодолеть расстояние в 1 километр без приземления. Для этого аппарату необходимо находиться в воздухе близко к трем минутам.

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