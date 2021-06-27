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Китай опублікував нові фото поверхні Марса  

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Пекін, Неділя 27 червня 2021 16:58
Китай опублікував нові фото поверхні Марса   Фото: поверхня Марса (cnsa.gov.cn)
Автор: РБК-Україна

Китайське національне космічне управління опублікувало нові фото поверхні Марса. Зображення зроблені за допомогою марсохода, який досліджує червону планету.

Про це пише Xinhua.

На фото зображені марсіанський пейзаж і колії, які залишає марсохід. Зазначимо, орбітальний апарат місії Tianwen-1 знаходиться на орбіті Марса вже протягом 338 днів, а його відстань до Землі становить приблизно 360 млн кілометрів. Марсохід "Чжуронг" знаходиться на поверхні 42 марсіанських дні і подолав загалом 236 метрів.

Китай опублікував нові фото поверхні Марса

Фото: поверхня Марса (cnsa.gov.cn)

Головним завданням китайського проекту є глобальне обстеження Марса з орбітального апарату і детальне вивчення за допомогою марсохода геологічної структури, характеристик поверхневого шару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський дрон Ingenuity за останні вісім польотів над поверхнею Марса подолав відстань майже в один кілометр. Останній політ апарату виявився найтривалішим.

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Китай фото Марс
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