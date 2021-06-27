Китай опублікував нові фото поверхні Марса
Китайське національне космічне управління опублікувало нові фото поверхні Марса. Зображення зроблені за допомогою марсохода, який досліджує червону планету.
Про це пише Xinhua.
На фото зображені марсіанський пейзаж і колії, які залишає марсохід. Зазначимо, орбітальний апарат місії Tianwen-1 знаходиться на орбіті Марса вже протягом 338 днів, а його відстань до Землі становить приблизно 360 млн кілометрів. Марсохід "Чжуронг" знаходиться на поверхні 42 марсіанських дні і подолав загалом 236 метрів.
Фото: поверхня Марса (cnsa.gov.cn)
Головним завданням китайського проекту є глобальне обстеження Марса з орбітального апарату і детальне вивчення за допомогою марсохода геологічної структури, характеристик поверхневого шару.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський дрон Ingenuity за останні вісім польотів над поверхнею Марса подолав відстань майже в один кілометр. Останній політ апарату виявився найтривалішим.