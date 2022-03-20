Китай опровергает поставку вооружения России, - посол КНР

Посол Китая в США Цинь Ган опроверг слухи о том, что КНР направляет России вооружение. Заявил, что Пекин пытается содействовать мирным переговорам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Существует дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы отвергаем это. Китай отправляет продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детские смеси, а не оружие и боеприпасы любой стороне",- заявил посол.

По словам Гана, Китай способствует мирным переговорам и призывает прекратить боевые действия на территории Украины. Также он отметил, что сегодня мир нуждается в мужестве и хорошей дипломатии.