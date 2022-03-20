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Китай опровергает поставку вооружения России, - посол КНР

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Воскресенье 20 марта 2022 20:39
Китай опровергает поставку вооружения России, - посол КНР Фото: Китай опроверг поставку вооружения России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Посол Китая в США Цинь Ган опроверг слухи о том, что КНР направляет России вооружение. Заявил, что Пекин пытается содействовать мирным переговорам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Существует дезинформация о том, что Китай оказывает военную помощь России. Мы отвергаем это. Китай отправляет продукты питания, медикаменты, спальные мешки и детские смеси, а не оружие и боеприпасы любой стороне",- заявил посол.

По словам Гана, Китай способствует мирным переговорам и призывает прекратить боевые действия на территории Украины. Также он отметил, что сегодня мир нуждается в мужестве и хорошей дипломатии.

Война России против Украины длится двадцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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