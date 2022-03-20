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Китай заперечує поставку озброєння Росії,- посол КНР

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Неділя 20 березня 2022 20:39
Китай заперечує поставку озброєння Росії,- посол КНР Фото: Китай заперечив поставку озброєння Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посол Китаю в США Цінь Ган заперечує чутки про те, що КНР направляє Росії озброєння. Заявив, що Пекін намагається сприяти мирним переговорам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Існує дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми відкидаємо це. Китай відправляє продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитячі суміші, а не зброю та боєприпаси будь-якій стороні",- заявив посол.

За словами Гана, Китай сприяє мирним переговорам та закликає припинити бойові дії на території України. Також він відзначив, що сьогодні світ потребує мужності та хорошої дипломатії.

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