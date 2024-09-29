Китай в ООН застеріг від "розширення поля битви" у війні Росії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкеннаголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази в п'ятницю на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу", тому що Китай "дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію".

The Times написала, що західні чиновники вважають, що вони мають докази таємних поставок Китаєм зброї до РФ.

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