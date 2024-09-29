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Китай в ООН застеріг від "розширення поля битви" у війні Росії проти України

Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван І (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр закордонних справ Китаю Ван І у суботу застеріг від "розширення поля битви" у війні Росії проти України. Він заявив, що уряд КНР, як і раніше, прихильний до човникової дипломатії та зусиль для досягнення закінчення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

"Головний пріоритет - не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль", - сказав Ван І на щорічній зустрічі лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

Він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою".

Держсекретар США Ентоні Блінкеннаголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази в п'ятницю на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу", тому що Китай "дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію".

The Times написала, що західні чиновники вважають, що вони мають докази таємних поставок Китаєм зброї до РФ.

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КитайВійна Росії проти України