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Китай в ООН предостерег от "расширения поля битвы" в войне России против Украины

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Китая Ван И в субботу предостерег от "расширения поля битвы" в войне России против Украины. Он заявил, что правительство КНР по-прежнему привержено челночной дипломатии и усилиям по достижению окончания конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Главный приоритет — не расширять поле боя. ... Китай намерен играть конструктивную роль", — сказал Ван И на ежегодной встрече лидеров Генеральной Ассамблеи ООН.

Он предостерег другие страны от "подливания масла в огонь или использования ситуации в корыстных целях".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул сильную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла", потому что Китай "позволяет своим компаниям предпринимать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию".

The Times написала, что западные чиновники считают, что у них есть доказательства тайных поставок Китаем оружия в РФ.

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