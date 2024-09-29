Китай в ООН предостерег от "расширения поля битвы" в войне России против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул сильную обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. Блинкен заявил, что разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла", потому что Китай "позволяет своим компаниям предпринимать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию".

The Times написала, что западные чиновники считают, что у них есть доказательства тайных поставок Китаем оружия в РФ.

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