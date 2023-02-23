UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай в ООН цинічно закликав не давати зброю Україні, бо це "не принесе миру"

Фото: заступник постійного представника Китаю в ООН Дай Бінг (twitter.com/Chinamission2un)
Автор: Валерія Поліщук

Через рік після початку російської війни жорстокі факти є переконливим доказом того, що надсилання зброї Україні не принесе миру.

Про це заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Дай Бінг, повідомляє РБК-Україна з посилання на засідання Генасамблеї ООН.

Бінг також заявив, що позиція Китаю щодо України була "послідовною і чіткою".

"Головним пріоритетом Пекіна є сприяння припиненню вогню і бойових дій без зволікань. Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні", - заявив дипломат.

Він також підкреслив, що всі сторони повинні суворо дотримуватися ядерних конвенцій, додавши, що ядерна зброя не може бути використана.

"Ядерна зброя не може бути використана, ядерна війна не може бути розв'язана", - заявив Бінг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс помітив ознаки того, що Китай планує надіслати зброю Росії для допомоги у її війні проти України.

Крім того, Сполучені Штати попередили Китай про те, що надання будь-якої матеріальної підтримки військовим зусиллям Росії матиме "дуже серйозні наслідки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНКитайВійна Росії проти України