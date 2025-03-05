Китай оголосив про збільшення оборонного бюджету

ЗА даними ЗМІ, військові витрати Китаю залишаються другими за величиною у світі після США, а Пекін вже має найбільший у світі військово-морський флот. Наразі оборонний бюджет складає близько 245 мільярдів доларів, а про його збільшення було оголошено на щорічному засіданні законодавчого органу Китаю.

Зазначається, що збільшення оборонного бюджету на 7,2% відповідає показнику минулого року. Однак цей відсоток є нижчим, порівняно з двозначними відсотковими приростами попередніх років, це відображає загальне уповільнення економіки Китаю.

Китай звинувачують у військовій допомозі Росії

У липні минулого року колишній держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у тому, що він є основним постачальником зброї Росії. Зокрема, США стурбував той факт, що Китай та Росія знайшли новий спосіб співпраці.

Згодом стало відомо, що китайські компанії підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення - зокрема, про різке збільшення такої торгівлі стало відомо виданню Associated Press у квітні.