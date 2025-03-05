Китай объявил об увеличении оборонного бюджета

По данным СМИ, военные расходы Китая остаются вторыми по величине в мире после США, а Пекин уже имеет крупнейший в мире военно-морской флот. Сейчас оборонный бюджет составляет около 245 миллиардов долларов, а о его увеличении было объявлено на ежегодном заседании законодательного органа Китая.

Отмечается, что увеличение оборонного бюджета на 7,2% соответствует показателю прошлого года. Однако этот процент ниже по сравнению с двузначными процентными приростами предыдущих лет, это отражает общее замедление экономики Китая.

Китай обвиняют в военной помощи России

В июле прошлого года бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в том, что он является основным поставщиком оружия России. В частности, США обеспокоил тот факт, что Китай и Россия нашли новый способ сотрудничества.

Впоследствии стало известно, что китайские компании подозревают в поставках России товаров двойного назначения - в частности, о резком увеличении такой торговли стало известно изданию Associated Press в апреле.