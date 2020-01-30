Китай одобрил чартерные рейсы в Ухань после отмены международного сообщения с городом

Ранее авиакомпании Air Canada и Air France объявили, что приостанавливают полеты в Китай после рекомендации избегать необязательных поездок на материковую часть Китая.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпании British Ariways и Luthnansa объявили о прекращении полетов на материковый Китай. Finnair и Américan Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спросов.

Кроме этого, Украина отменила прямое сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. С 3 февраля будет закрыто прямое авиасообщение с Китаем.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170. За прошедшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 37 новых случаев смерти от коронавируса.