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Lufthansa приостановила полеты в Китай

Новости » В мире     29.01.2020 - 17:56
Lufthansa приостановила полеты в Китай
Иллюстративное фото (flickr.com Mark McWalte)

Немецкий авиаперевозчик отменил бронирование на рейсы в Китай до конца февраля

Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает полеты в Китай в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Lufthansa приостановила полеты дочерних компаний Swiss и Austrian Airlines в Китай и из Китая до 9 февраля. Также авиакомпания прекращает принимать заказы на рейсы в материковую часть Китая до конца февраля. При этом рейсы в Гонконг не будут отменятся.

Авиакомпании Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines осуществят последние рейсы в Китай для того чтобы забрать своих пассажиров.

Ранее РБК-Украина писало, что Британский авиаперевозчик British Airways приостановил бронирование на своем сайте прямых рейсов из Лондона в Пекин и Шанхай до марта.

Также сообщалось, что Украина отменила прямое сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. С 3 февраля будет закрыто прямое авиасообщение с Китаем.

Напомним, в декабре была зафиксирована вспышка нового коронавируса пневмонии. По состоянию на 29 января зафиксированы более 6 тысяч случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.

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