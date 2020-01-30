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Китай одобрил чартерные рейсы в Ухань после отмены международного сообщения с городом

Новости » В мире     30.01.2020 - 09:43
Китай одобрил чартерные рейсы в Ухань после отмены международного сообщения с городом
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Власти Китая таким образом собираются вернуть домой местных жителей, которые путешествуют и не могут вернуться

В четверг, 30 января, авиационные власти Китая одобрили чартерные рейсы, чтобы вернуть домой из-за рубежа некоторых жителей города Ухань, места эпидемии китайского коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Авиационный орган также попросил авиакомпании не препятствовать посадке на рейсы здоровых жителей Ухани.

Отметим, внутренние и международные авиалинии отменили полеты между Уханью и зарубежными городами с 23 января в попытке предотвратить распространение вируса.

Ранее авиакомпании Air Canada и Air France объявили, что приостанавливают полеты в Китай после рекомендации избегать необязательных поездок на материковую часть Китая.

Также РБК-Украина писало, что авиакомпании British Ariways и Luthnansa объявили о прекращении полетов на материковый Китай. Finnair и Américan Airlines сократили число рейсов по этому направлению, также по причине снижения спросов.

Кроме этого, Украина отменила прямое сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. С 3 февраля будет закрыто прямое авиасообщение с Китаем.

Напомним, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170. За прошедшие сутки в провинции Хубэй зарегистрировано 37 новых случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус стремительно распространяется по всему Китаю Air Canada и Air France приостанавливают полеты в Китай
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