Китай схвалив чартерні рейси в Ухань після скасування міжнародного сполучення з містом

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Влада Китаю таким чином збирається повернути додому місцевих жителів, які подорожують і не можуть повернутися

У четвер, 30 січня, авіаційна влада Китаю схвалили чартерні рейси, щоб повернути додому з-за кордону деяких жителів міста Ухань, місця епідемії китайського коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Авіаційний орган також попросив авіакомпанії не перешкоджати посадці на рейси здорових жителів Ухані.

Зазначимо, внутрішні та міжнародні авіалінії скасували польоти між Уханем і зарубіжними містами з 23 січня в спробі запобігти поширення вірусу.

Раніше авіакомпанії Air Canada та Air France оголосили, що припиняють польоти в Китай після рекомендації уникати необов'язкових поїздок на материкову частину Китаю.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанії British Ariways і Luthnansa оголосили про припинення польотів на материковий Китай. Finnair і Améamerican Airlines скоротили кількість рейсів за цим напрямом, також з причини зниження попитом.

Крім цього, Україна скасувала пряме сполучення з Китаєм у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 3 лютого буде закрито пряме авіасполучення з Китаєм.

Нагадаємо, число жертв коронавірусу в Китаї зросла до 170. За минулу добу в провінції Хубей зареєстровано 37 нових випадків смерті від коронавірусу.