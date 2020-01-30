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Китай схвалив чартерні рейси в Ухань після скасування міжнародного сполучення з містом

Новини » В світі     30.01.2020 - 09:43
Китай схвалив чартерні рейси в Ухань після скасування міжнародного сполучення з містом
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Влада Китаю таким чином збирається повернути додому місцевих жителів, які подорожують і не можуть повернутися

У четвер, 30 січня, авіаційна влада Китаю схвалили чартерні рейси, щоб повернути додому з-за кордону деяких жителів міста Ухань, місця епідемії китайського коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Авіаційний орган також попросив авіакомпанії не перешкоджати посадці на рейси здорових жителів Ухані.

Зазначимо, внутрішні та міжнародні авіалінії скасували польоти між Уханем і зарубіжними містами з 23 січня в спробі запобігти поширення вірусу.

Раніше авіакомпанії Air Canada та Air France оголосили, що припиняють польоти в Китай після рекомендації уникати необов'язкових поїздок на материкову частину Китаю.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанії British Ariways і Luthnansa оголосили про припинення польотів на материковий Китай. Finnair і Améamerican Airlines скоротили кількість рейсів за цим напрямом, також з причини зниження попитом.

Крім цього, Україна скасувала пряме сполучення з Китаєм у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З 3 лютого буде закрито пряме авіасполучення з Китаєм.

Нагадаємо, число жертв коронавірусу в Китаї зросла до 170. За минулу добу в провінції Хубей зареєстровано 37 нових випадків смерті від коронавірусу.

Коронавірус стрімко поширюється по всьому Китаю Air Canada і Air France призупиняють польоти в Китай
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