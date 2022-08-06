Китай объявил о прекращении сотрудничества с США: реакция Белого дома

Чиновник отметил, что, обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира. Ведь изменение климата не знает географических границ.

"Крупнейший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо сделать для преодоления климатического кризиса, которая поражает наших партнеров - от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе", - подчеркнул Кирби.

Китай прекратил контакты в военной сфере

Представитель Белого дома не обошел стороной и решение Китая о прекращении контактов в военной сфере. По его словам, это решение усиливает вероятность конфронтации.

"Эти контакты на самом деле очень важны, поскольку помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай предпринимает провокационные и эскалационные шаги", - указал он.

В то же время Кирби добавил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне", несмотря на то, что Пекин приостановил несколько соглашений.