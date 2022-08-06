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Китай объявил о прекращении сотрудничества с США: реакция Белого дома

Фото: Пресс-секретарь Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Китай 5 августа объявил о прекращении сотрудничества с США по ряду важных вопросов, в частности по изменениям климата. В Белом доме такой шаг назвали "безответственным".

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал такой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent, которое цитирует представителя администрации Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Кирби.

Чиновник отметил, что, обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира. Ведь изменение климата не знает географических границ.

"Крупнейший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо сделать для преодоления климатического кризиса, которая поражает наших партнеров - от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе", - подчеркнул Кирби.

Китай прекратил контакты в военной сфере

Представитель Белого дома не обошел стороной и решение Китая о прекращении контактов в военной сфере. По его словам, это решение усиливает вероятность конфронтации.

"Эти контакты на самом деле очень важны, поскольку помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай предпринимает провокационные и эскалационные шаги", - указал он.

В то же время Кирби добавил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне", несмотря на то, что Пекин приостановил несколько соглашений.

Напомним, Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

В свою очередь в Пентагоне одобрили решение оставить на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией.

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