Китай обвинил США в игнорировании ответственности за Starlink 

В прошлом году спутники предпринимателя Илона Маска прошли на опасной близости от китайской космической станции.

"Находясь на орбите, китайские астронавты столкнулись с реальной и неотложной угрозой безопасности. После этого инцидента компетентные органы Китая несколько раз пытались связаться с коллегами из США по электронной почте, но не получили ответа", - заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

По словам Лицзяня, США своим поведением не соответствуют статусу космической державы. Также он отметил угрозу дальнейшего сотрудничества со страной в сфере исследования космоса.