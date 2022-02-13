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Китай звинуватив США в ігноруванні відповідальності за Starlink 

Автор: Сергій Пишкін

Китай звинуватив США у відмові брати на себе відповідальність щодо проблем, які виникають зі супутниками Starlink. Штати ігнорують запит країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Минулого року супутники підприємця Ілона Маска пройшли на небезпечній близькості від китайської космічної станції.

"Перебуваючи на орбіті, китайські астронавти зіткнулися з реальною та невідкладною загрозою безпеці. Після цього інциденту компетентні органи Китаю кілька разів намагалися зв'язатися з колегами зі США електронною поштою, але не отримали відповіді", - заявив представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

За словами Ліцзяня, США своєю поведінкою не відповідають статусу космічної держави. Також він наголосив на загрозі подальшої співпраці з країною у сфері дослідження космосу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX втратив 40 супутників Starlink через магнітні бурі.

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