Китай звинуватив США в ігноруванні відповідальності за Starlink 

Минулого року супутники підприємця Ілона Маска пройшли на небезпечній близькості від китайської космічної станції.

"Перебуваючи на орбіті, китайські астронавти зіткнулися з реальною та невідкладною загрозою безпеці. Після цього інциденту компетентні органи Китаю кілька разів намагалися зв'язатися з колегами зі США електронною поштою, але не отримали відповіді", - заявив представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

За словами Ліцзяня, США своєю поведінкою не відповідають статусу космічної держави. Також він наголосив на загрозі подальшої співпраці з країною у сфері дослідження космосу.