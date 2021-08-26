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Китай звернувся до ВООЗ: просить розслідувати ймовірний витік коронавірусу з лабораторій США

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Пекін, Четвер 26 серпня 2021 10:11
Китай звернувся до ВООЗ: просить розслідувати ймовірний витік коронавірусу з лабораторій США Фото: Китай просить ООН розслідувати ймовірний витік коронавірусу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Китай просить Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) розслідувати ймовірне походження коронавірусу в американській лабораторії військової бази Форт-Детрік та в лабораторії Університету Північної Кароліни. Представник Китаю при ООН у Женеві Чжень Сюй направив листа гендиректору Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Global Times.

Це вперше, коли Китай офіційно попросив ВООЗ через дипломатичні канали провести розслідування щодо походження вірусу у Форт-Детрік та Університеті Північної Кароліни.

У Китаї зазначили, що гіпотеза про виникнення коронавірусу у лабораторії Уханського інституту вірусології і подальший витік генетично модифікованого вірусу "вкрай малоймовірна".

Генеральний директор Департаменту контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Конг заявив, що якщо США наполягають на розкритті теорії витоку вірусу з лабораторії, то вони повинні подати приклад і запропонувати ВООЗ дослідити Форт-Детрік та лабораторію Університету Північної Кароліни.

Нагадаємо, Байден отримав звіт про походження коронавірусу.

Раніше Китай відмовився від призову ВООЗ взяти участь у розслідуванні виникнення COVID-19.

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