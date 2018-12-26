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Китай обошел США в мировых космических гонках

Новости » Телеком & IT    26.12.2018 - 22:37
Китай обошел США в мировых космических гонках
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Аналитики отмечают, что это знаковое событие для китайской космической отрасли

Китай впервые опередил Соединенные Штаты Америки (США) в мировом зачете запуска ракет в космическое пространство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Manila Times.

Как сообщается, КНР, по итогам 2018 года, лидирует в мире, сделав 37 орбитальных запусков, вслед за ним идут США с 34-мя и РФ с 18-ю.

Китай запустил тестовый спутник телекоммуникационных технологий во вторник, совершив таким образом 37-й космический запуск в 2018 году.

Китай обошел США в мировых космических гонкахФото: запуск ракеты (manilatimes.net)

По словам эрокосмических аналитиков, 2018 год стал первым годом, когда Китай превзошел США за космическими запусками, что является знаковым событием для китайской космической отрасли.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании космического командования.

Эта мера призвана улучшить координацию операций военного характера в космосе, отмечает агентство.

ранее сообщалось, что космические войска, создание которых было анонсировано в августе 2018 администрацией Трампа, будут сформированы не позднее чем в 2020 году.

 

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