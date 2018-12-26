Китай обійшов США у світових космічних перегонах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аналітики відзначають, що це знакова подія для китайської космічної галузі

Китай вперше випередив Сполучені Штати Америки (США) у світовому заліку запуску ракет у космічний простір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Manila Times.

Як повідомляється, КНР, за підсумками 2018 року, лідирує в світі, зробивши 37 орбітальних запусків, слідом за ним йдуть США з 34-ма і РФ з 18-ю.

Китай запустив тестовий супутник телекомунікаційних технологій у вівторок, здійснивши таким чином 37-й космічний запуск в 2018 році.

Фото: запуск ракети (manilatimes.net)

За словами аналітиків, 2018 рік став першим роком, коли Китай обігнав США за космічними запусками, що є знаковою подією для китайської космічної галузі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічного командування.

Ця міра покликана поліпшити координацію операцій військового характеру в космосі, зазначає агентство.

Раніше повідомлялося, що космічні війська, створення яких було анонсовано в серпні 2018 адміністрацією Трампа, будуть сформовані не пізніше ніж в 2020 році.