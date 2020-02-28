Китай оприлюднив результати аутопсії померлого від коронавірусу

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Чи зачіпає вірус інші внутрішні органи, такі як нирки, селезінка, експертам поки важко сказати

Патологоанатомічна експертиза тіла першого померлого від нового типу коронавірусу COVID-2019 у Китаї показала, що вірус головним чином зачіпає легені людини. Це випливає з доповіді, опублікованої китайськими експертами в журналі Journal of Medicine Forensic.

Повідомляється, що 85-річний чоловік був госпіталізований в січні з множинним інфарктом мозку. Під час госпіталізації у хворого не спостерігалася підвищена температура, кашель та інші симптоми.

На 13-й день після госпіталізації аналіз пацієнта на вірусну нуклеїнову кислоту нового типу коронавірусу дав позитивний результат. За результатами експертизи, патологічний процес при COVID-2019 дуже схожий з атиповою пневмонією (SARS - важкий гострий респіраторний синдром) і з MERS (Близькосхідний респіраторний синдром).

"Результати дослідження показали, що характерною запальною реакцією є пошкодження глибоких частин дихальних шляхів і легеневих альвеол, до якої призводить пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу. Взяті раніше у померлого зразки тканини показали, що патологічний процес при COVID-2019 дуже схожий з атиповою пневмонії (SARS - важкий гострий респіраторний синдром) і з MERS (Близькосхідний респіраторний синдром), однак анатомічний розтин показав, що фіброз і ущільнення в легенях при COVID-2019 не настільки серйозні, як при SARS, але при цьому ексудативна реакція була помітнішою, ніж при SARS", - йдеться в доповіді

Чи зачіпає вірус інші внутрішні органи, такі як нирки, селезінка, експерти поки не можуть сказати, бо померлий був похилого віку з безліччю інших захворювань, тому для з'ясування цього питання потрібно подальше дослідження.

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