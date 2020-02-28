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Китай оприлюднив результати аутопсії померлого від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 09:12
Китай оприлюднив результати аутопсії померлого від коронавірусу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чи зачіпає вірус інші внутрішні органи, такі як нирки, селезінка, експертам поки важко сказати

Патологоанатомічна експертиза тіла першого померлого від нового типу коронавірусу COVID-2019 у Китаї показала, що вірус головним чином зачіпає легені людини. Це випливає з доповіді, опублікованої китайськими експертами в журналі Journal of Medicine Forensic.

Повідомляється, що 85-річний чоловік був госпіталізований в січні з множинним інфарктом мозку. Під час госпіталізації у хворого не спостерігалася підвищена температура, кашель та інші симптоми.

На 13-й день після госпіталізації аналіз пацієнта на вірусну нуклеїнову кислоту нового типу коронавірусу дав позитивний результат. За результатами експертизи, патологічний процес при COVID-2019 дуже схожий з атиповою пневмонією (SARS - важкий гострий респіраторний синдром) і з MERS (Близькосхідний респіраторний синдром).

"Результати дослідження показали, що характерною запальною реакцією є пошкодження глибоких частин дихальних шляхів і легеневих альвеол, до якої призводить пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу. Взяті раніше у померлого зразки тканини показали, що патологічний процес при COVID-2019 дуже схожий з атиповою пневмонії (SARS - важкий гострий респіраторний синдром) і з MERS (Близькосхідний респіраторний синдром), однак анатомічний розтин показав, що фіброз і ущільнення в легенях при COVID-2019 не настільки серйозні, як при SARS, але при цьому ексудативна реакція була помітнішою, ніж при SARS", - йдеться в доповіді

Чи зачіпає вірус інші внутрішні органи, такі як нирки, селезінка, експерти поки не можуть сказати, бо померлий був похилого віку з безліччю інших захворювань, тому для з'ясування цього питання потрібно подальше дослідження.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України представив головні правила, яких слід дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом.

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