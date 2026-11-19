У Китаї 18 листопада набули чинності нові правила експортного контролю, які охоплюють частину комплектуючих, що використовуються у виробництві російських ударних безпілотників.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
За його словами, в Офісі президента України зіставили підконтрольні товари з деякими китайськими компонентами, які містяться в російських ударних безпілотниках "Герань", ракетах і розвідувальних дронах.
Під контроль підпадають, зокрема:
Водночас низка китайських комплектуючих, які Росія використовує у виробництві дронів, не підпадають під обмеження. Серед них:
"Тобто, більше не попало, ніж попало. Слідкуємо за потенційним застосуванням контролю до того, що підпадає", - зазначив Власюк.
За його словами, Київ передав "максимально детальну інформацію" про кожен китайський компонент у російській зброї: фото, маркування, дані про виробника.
"Менше китайських компонентів у російських дронах - швидше настання миру", - наголосив уповноважений президента.
Нагадаємо, у російських дронах, які щодня атакують Україну, часто знаходять компоненти китайського виробництва.
Раніше ГУР оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке росія використовує для виробництва ударних безпілотників "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга".
У переліку - токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання.
Також повідомлялося, що державна компанія Китаю Jilin Chemical Fiber Group могла поставити Росії матеріали, необхідні для створення сотень дронів-камікадзе. Причому ці поставки було замасковано.
"деться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану.