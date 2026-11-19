В Китае 18 ноября вступили в силу новые правила экспортного контроля, охватывающие часть комплектующих, используемых в производстве российских ударных беспилотников.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
По его словам, в Офисе президента Украины сопоставили подконтрольные товары с некоторыми китайскими компонентами, содержащимися в российских ударных беспилотниках "Герань", ракетах и разведывательных дронах.
Под контроль подпадают, в частности:
В то же время, ряд китайских комплектующих, которые Россия использует в производстве дронов, не подпадают под ограничения. Среди них:
"То есть больше не попало, чем попало. Следим за потенциальным применением контроля к тому, что подпадает", - отметил Власюк.
По его словам, Киев передал "максимально подробную информацию" о каждом китайском компоненте в российском оружии: фото, маркировку, данные о производителе.
"Меньше китайских компонентов в российских дронах - скорее наступление мира", - подчеркнул уполномоченный президента.
Напомним, в российских дронах, ежедневно атакующих Украину, часто находят компоненты китайского производства.
Ранее ГУР обнародовало данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования, которое россия использует для производства ударных беспилотников "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга".
В перечне – токарные, фрезерные и сверлильные станки, обрабатывающие центры, промышленные работы, автоматические установщики компонентов, паяльные работы и другое оборудование.
Также сообщалось, что государственная компания Китая Jilin Chemical Fiber Group могла поставить России материалы , необходимые для создания сотен дронов-камикадзе. Причем эти поставки были замаскированы.
речь идет о продукции производителей из Китая, Германии, Японии, Швейцарии и Ирана.