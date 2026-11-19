По его словам, в Офисе президента Украины сопоставили подконтрольные товары с некоторыми китайскими компонентами, содержащимися в российских ударных беспилотниках "Герань", ракетах и разведывательных дронах.

Под контроль подпадают, в частности:

реактивные двигатели с тягой от 400 ньютонов и другие двигатели для дронов мощностью более 16 кВт;

радиомодули с выходной мощностью от 30 дБм или возможностью управления более чем десятью беспилотниками;

мощные бесколлекторные электродвигатели;

регуляторы оборотов двигателей

В то же время, ряд китайских комплектующих, которые Россия использует в производстве дронов, не подпадают под ограничения. Среди них:

16-канальная противопомеховая CRPA-антенна из "Герань-2" с китайскими модулями и модулем позиционирования Unicore UC9810 - под ограничение попала только технология, а не само оборудование;

навигационные модули;

камеры на подвесе и сервоприводы;

двигатель из дрона "Пародия" мощностью около 4 кВт;

LTE-модемы;

микросхемы, преобразователи питания, реле, разъемы десятков китайских производителей в Геранях, Х-101 и Искандерах.

"То есть больше не попало, чем попало. Следим за потенциальным применением контроля к тому, что подпадает", - отметил Власюк.

По его словам, Киев передал "максимально подробную информацию" о каждом китайском компоненте в российском оружии: фото, маркировку, данные о производителе.

"Меньше китайских компонентов в российских дронах - скорее наступление мира", - подчеркнул уполномоченный президента.