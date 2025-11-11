ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов оборонным компаниям США, - WSJ

Вторник 11 ноября 2025 09:24
UA EN RU
Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов оборонным компаниям США, - WSJ Фото: Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов оборонным компаниям США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Китая разрабатывает механизм для экспортных поставок в США редкоземельных металлов, с помощью которого рассчитывает не допустить попадания сырья американским оборонным компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что целью нового плана Китая является одновременно облегчить своим компаниям поставки редкоземель в США для использования в гражданских целях. Регуляционная схема будет напоминать систему проверки конечного пользователя, которая введена в Соединенных Штатах еще в 2007 году.

В рамках этой программы ряд китайских компаний получают разрешение на покупку специальных товаров на основании общего разрешения - по сути упрощенного механизма одобрения экспорта.

Им не нужно оформлять индивидуальные лицензии на каждую покупку. В то же время, иногда китайские компании в рамках лишают этого разрешения, что вызывает возмущение в Пекине, отмечает WSJ.

Нововведение позволит Китаю выполнить условия США по содействию экспорту редкоземельных ресурсов. В то же время, по данным источников издания, планы Пекина могут в дальнейшем измениться.

Напомним, ранее Китай приостановил действие запрета на экспорт в Соединенные Штаты галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года.

Кроме того, 6 ноября Китай на год приостановил действие ограничений, введенных в марте, по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с руководителем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки Редкоземельные металлы в Украине
Новости
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци"
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци"
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа