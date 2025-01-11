Верховний суд США, найімовірніше, підтримає заборону TikTok, - ЗМІ

Більшість членів Верховного суду США, найімовірніше, підтримають закон, який заборонить TikTok у Сполучених Штатах. Заборона може набути чинності вже з 19 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , Axios і Associated Press .

У п'ятницю, 10 січня, судді поставили гострі запитання адвокатам додатка і групі творців його контенту, а також заслухали аргументи з приводу закону про заборону соцмережі. При цьому CNN пише, що судді розглядали закон про заборону, схвалений торік Конгресом, не як закон, який насамперед зачіпає першу поправку документа, а скоріше як спробу регулювати потенційний іноземний контроль над додатком, яким користуються 170 млн американців.

За підсумком зустрічі більшість суддів, судячи з усього, підтримають заборону, оскільки є побоювання через зв'язки TikTok з Китаєм. Закон, який обмежить роботу соцмережі в США, має набути чинності з 19 січня, якщо її китайська материнська компанія ByteDance відмовиться продавати застосунок або ж, якщо Верховний суд не вирішить втрутитися і тимчасово заблокувати сам закон.

Раніше в Конгресі США заявили, що цей закон необхідний, оскільки ByteDance контролюється урядом Китаю, і здатність збирати величезні обсяги особистої інформації американських користувачів становить загрозу національній безпеці.

CNN нагадує, що два президенти США - Дональд Трамп і Джо Байден - у минулому також висловлювали занепокоєння як із приводу маніпуляції контентом на платформі, так і з приводу її методів збору даних. TikTok же стверджує, що ці побоювання мають спекулятивний характер, і відкидає будь-які припущення про те, що уряд Китаю відіграє будь-яку роль у виборах відео з котами, рецептами і новинами, які мільйони американців переглядають у застосунку.