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Верховний суд США, найімовірніше, підтримає заборону TikTok, - ЗМІ

Субота 11 січня 2025 02:47
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Верховний суд США, найімовірніше, підтримає заборону TikTok, - ЗМІ Фото: заборона відбудеться, якщо компанія ByteDance відмовиться продавати додаток (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Більшість членів Верховного суду США, найімовірніше, підтримають закон, який заборонить TikTok у Сполучених Штатах. Заборона може набути чинності вже з 19 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, Axios і Associated Press.

У п'ятницю, 10 січня, судді поставили гострі запитання адвокатам додатка і групі творців його контенту, а також заслухали аргументи з приводу закону про заборону соцмережі. При цьому CNN пише, що судді розглядали закон про заборону, схвалений торік Конгресом, не як закон, який насамперед зачіпає першу поправку документа, а скоріше як спробу регулювати потенційний іноземний контроль над додатком, яким користуються 170 млн американців.

За підсумком зустрічі більшість суддів, судячи з усього, підтримають заборону, оскільки є побоювання через зв'язки TikTok з Китаєм. Закон, який обмежить роботу соцмережі в США, має набути чинності з 19 січня, якщо її китайська материнська компанія ByteDance відмовиться продавати застосунок або ж, якщо Верховний суд не вирішить втрутитися і тимчасово заблокувати сам закон.

Раніше в Конгресі США заявили, що цей закон необхідний, оскільки ByteDance контролюється урядом Китаю, і здатність збирати величезні обсяги особистої інформації американських користувачів становить загрозу національній безпеці.

CNN нагадує, що два президенти США - Дональд Трамп і Джо Байден - у минулому також висловлювали занепокоєння як із приводу маніпуляції контентом на платформі, так і з приводу її методів збору даних. TikTok же стверджує, що ці побоювання мають спекулятивний характер, і відкидає будь-які припущення про те, що уряд Китаю відіграє будь-яку роль у виборах відео з котами, рецептами і новинами, які мільйони американців переглядають у застосунку.

Нагадаємо, на початку грудня Федеральний апеляційний суд США підтримав закон, який вже наступного тижня може заборонити TikTok у Сполучених Штатах. Тоді колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія одноголосно стала на бік Міністерства юстиції США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в тому ж грудні уряд Албанії ухвалив рішення щонайменше на рік заборонити TikTok в країні.

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Сполучені Штати Америки Китай TikTok
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