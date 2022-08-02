Китай ніколи не застосовуватиме ядерну зброю першим, - МЗС
У МЗС Китаю запевнили, що їхня країна дотримується стратегії самооборони в ядерній сфері і не буде застосовувати ядерну зброю першою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту з контролю над озброєнням МЗС КНР Фу Цуна.
"Китай дотримується шляху мирного розвитку і ядерної стратегії самооборони і зобов'язується ніколи не застосовувати першим ядерну зброю ні за яких обставин", - сказав китайський чиновник в ході конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Також він додав, що США "повинні вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай почав військові навчання біля Тайваню на тлі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
Також ми писали, що Іран почав збільшувати обсяги збагаченого урану, який необхідний для створення ядерної зброї.
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