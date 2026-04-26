Китай незадоволений санкціями ЄС проти Росії і обіцяє заходи у відповідь

Згідно із заявою Міністерства торгівлі Китаю, рішення ЄС суперечить раніше досягнутим домовленостям і підриває політичні зобов’язання, які лежать в основі відносин між Пекіном та Брюсселем.

"Незважаючи на неодноразові зауваження та заперечення з боку Китаю, ЄС все ж включив китайські компанії до свого 20-го раунду санкцій проти Росії", - оголосили у відомстві.

У міністерстві підкреслили, що Китай "висловлює глибоке незадоволення та рішуче виступає проти цього кроку", а також попередили, що всі наслідки такого рішення ляжуть на Європейський Союз.

Кілька днів тому ЄС оприлюднив деталі 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження, зокрема, стосуються китайських компаній, які, за даними Брюсселя, могли постачати Росії товари подвійного призначення для військово-промислового сектору.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який став одним із найбільших за останні роки.

До списку обмежень потрапили 36 організацій енергетичного сектору, а також 46 суден "тіньового флоту", яким заборонили доступ до портів ЄС.

Окремо санкції передбачають обмеження на обслуговування російських танкерів зі зрідженим природним газом та криголамів.

В Україні позитивно оцінили цей пакет, зазначивши, що він враховує значну частину пропозицій Києва.