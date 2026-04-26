Обстріл Дніпра Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Китай незадоволений санкціями ЄС проти Росії і обіцяє заходи у відповідь

10:02 26.04.2026 Нд
2 хв
Що не сподобалось Пекіну в новому пакеті обмежень?
aimg Марія Науменко
Фото: Китай розкритикував санкції ЄС проти Росії (Getty Images)

Китай заявив про намір вжити заходів у відповідь на новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, до якого включили китайські компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: ЄС відклав жорсткий крок проти Росії у 20-му пакеті санкцій

Згідно із заявою Міністерства торгівлі Китаю, рішення ЄС суперечить раніше досягнутим домовленостям і підриває політичні зобов’язання, які лежать в основі відносин між Пекіном та Брюсселем.

"Незважаючи на неодноразові зауваження та заперечення з боку Китаю, ЄС все ж включив китайські компанії до свого 20-го раунду санкцій проти Росії", - оголосили у відомстві.

У міністерстві підкреслили, що Китай "висловлює глибоке незадоволення та рішуче виступає проти цього кроку", а також попередили, що всі наслідки такого рішення ляжуть на Європейський Союз.

Кілька днів тому ЄС оприлюднив деталі 20-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження, зокрема, стосуються китайських компаній, які, за даними Брюсселя, могли постачати Росії товари подвійного призначення для військово-промислового сектору.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який став одним із найбільших за останні роки.

До списку обмежень потрапили 36 організацій енергетичного сектору, а також 46 суден "тіньового флоту", яким заборонили доступ до портів ЄС.

Окремо санкції передбачають обмеження на обслуговування російських танкерів зі зрідженим природним газом та криголамів.

В Україні позитивно оцінили цей пакет, зазначивши, що він враховує значну частину пропозицій Києва.

Водночас українська сторона вже очікує на наступний, 21-й пакет санкцій. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Київ розраховує на подальшу фінансову ізоляцію Росії, посилення енергетичних обмежень і припинення постачання компонентів для російського озброєння.

