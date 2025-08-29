Китай назвав відносини з Росією "найбільш стабільними та стратегічно важливими"

У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що сьогоднішні китайсько-російські відносини "є найбільш стабільними, зрілими та стратегічно значущими серед усіх відносин між великими державами у світі".

Так Ма Чжаосюй відповів на запитання про бачення Китаєм поточного стану відносин із Росією та подальшого розвитку міжнародних відносин.

За його словами, "саме у нинішньому бурхливому та мінливому світі партнерство Пекіна й Москви набуває особливого значення".

Голова КНР Сі Цзіньпін неодноразово підкреслював, що відносини між великими державами безпосередньо впливають на глобальну стратегічну стабільність, а самі ці держави несуть особливу відповідальність за світовий порядок.

Китай, за словами Ма Чжаосюя, прагне будувати систему міжнародних відносин, яка "базується на мирному співіснуванні, загальній стабільності та збалансованому розвитку".

Заступник міністра закордонних справ Китаю також заявив, що 80 років тому народи Китаю та Росії "зазнали величезних жертв і зробили вагомий внесок у створення післявоєнного світового порядку".

Він наголосив, що обидві країни й надалі "відстоюватимуть правильне історичне бачення подій Другої світової війни".