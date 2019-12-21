Китай назвал ряд пунктов оборонного бюджета США вмешательством во внутренние дела

Комитет по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей назвал вмешательством во внутренние дела Китая некоторые пункты принятого в США военного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает агентство Хinhua.

Речь идет о поставках вооружений острову Тайвань, поддержке протестующих в Гонконге, а также упоминании уйгурского вопроса в военном бюджете США. Указано, что содержание документа, касающееся Тайваня, серьезно нарушает принцип "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, наносит значительный ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, а также угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Представитель комитета по международным отношениям ВСНП Ю Вэньцзэ заявил, что "некоторые пункты являются необоснованными и предвзятыми и явно вмешиваются во внутренние дела Китая".

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.

В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1% больше. Так, Пентагон получит 635 млрд долларов. На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.