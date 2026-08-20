Китай наращивает закупки российской нефти, создавая проблемы для Индии, - Reuters

Китай стремительно увеличивает закупки российской нефти для замены поставок с Ближнего Востока. Это приводит к нехватке сырья в Индии и создает риск острого дефицита горючего по всей Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По оценкам аналитиков Kpler, импорт российской нефти морским путем в Китай в августе составит 1,25 млн баррелей в сутки. Хотя это чуть меньше июльского показателя в 1,423 млн баррелей, оба месяца стали самыми высокими по объемам с апреля этого года.

Китай существенно изменил структуру закупок - в частности, ранее Пекин импортировал нефть преимущественно из восточных портов РФ (сорт ESPO). В августе же доля отгрузок с европейских терминалов (сорт Urals) возросла до 31%.

Сокращение импорта в Индию

Перенаправление сырья из европейских портов РФ в Китай ударило по Индии, которая является основным покупателем этого направления.

Общий объем импорта российских энергоносителей в Индию в августе упал до 1,87 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в июле этот показатель составил 2,79 млн, а в июне - 2,73 млн баррелей в сутки.

Индия уже испытывает трудности с поиском замены российскому топливу, которое сейчас покупает Китай. Поскольку она является крупнейшим экспортером бензина и дизельного горючего в регионе, нехватка сырой нефти для индийских НПЗ проявится уже в сентябре.

Если дефицит сырья приведет к сокращению экспорта очищенных нефтепродуктов, в Азии может возникнуть острый топливный кризис.