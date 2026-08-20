ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай наращивает закупки российской нефти, создавая проблемы для Индии, - Reuters

12:40 20.08.2026 Чт
2 мин
Азия оказалась в шаге от масштабного кризиса
aimg Валерий Ульяненко
Китай наращивает закупки российской нефти, создавая проблемы для Индии, - Reuters Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Китай стремительно увеличивает закупки российской нефти для замены поставок с Ближнего Востока. Это приводит к нехватке сырья в Индии и создает риск острого дефицита горючего по всей Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По оценкам аналитиков Kpler, импорт российской нефти морским путем в Китай в августе составит 1,25 млн баррелей в сутки. Хотя это чуть меньше июльского показателя в 1,423 млн баррелей, оба месяца стали самыми высокими по объемам с апреля этого года.

Китай существенно изменил структуру закупок - в частности, ранее Пекин импортировал нефть преимущественно из восточных портов РФ (сорт ESPO). В августе же доля отгрузок с европейских терминалов (сорт Urals) возросла до 31%.

Сокращение импорта в Индию

Перенаправление сырья из европейских портов РФ в Китай ударило по Индии, которая является основным покупателем этого направления.

Общий объем импорта российских энергоносителей в Индию в августе упал до 1,87 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в июле этот показатель составил 2,79 млн, а в июне - 2,73 млн баррелей в сутки.

Индия уже испытывает трудности с поиском замены российскому топливу, которое сейчас покупает Китай. Поскольку она является крупнейшим экспортером бензина и дизельного горючего в регионе, нехватка сырой нефти для индийских НПЗ проявится уже в сентябре.

Если дефицит сырья приведет к сокращению экспорта очищенных нефтепродуктов, в Азии может возникнуть острый топливный кризис.

Напомним, РФ перенаправляет экспорт казахстанской нефти из балтийского порта Усть-Луга в черноморский Новороссийск. Таким образом, Кремль пытается высвободить экспортные мощности на фоне угрозы новых атак в Черном море.

За последние несколько месяцев удары беспилотников вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Из-за этого примерно треть россиян уже испытала дефицит топлива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Китай Индия Нафта
Новости
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Аналитика
Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Станет ли Brave1 украинской DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников