Китай намагався отримати космічні технології Нідерландів через підставні фірми

Китай намагався придбати обладнання та технології у космічному секторі Нідерландів в обхід експортних обмежень через підставні фірми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство військової розвідки Нідерландів (MIVD) повідомило, що в 2022 році Китай кілька разів намагався придбати військові технології, що виходять за межі експортних обмежень. При цьому співробітники агентства виявили низку підставних компаній, які використовувалися для цього.

Китай давно наполягає на тому, що його космічна програма переслідує мирні цілі та виступає проти будь-якої форми гонки озброєнь у космосі. Але водночас Пекін заявляє, що його космічна програма має допомогти захистити національну безпеку Китаю.