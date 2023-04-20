Китай пытался получить космические технологии Нидерландов через подставные фирмы

Китай пытался приобрести оборудование и технологии в космическом секторе Нидерландов в обход экспортных ограничений через подставные фирмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщило, что в 2022 году Китай несколько раз пытался приобрести военные технологии, выходящие за рамки экспортных ограничений. При этом сотрудники агентства обнаружили ряд подставных компаний, которые использовались для этих целей.
Китай давно настаивает на том, что его космическая программа преследует мирные цели и выступает против любой формы гонки вооружений в космосе. Но в то же время Пекин заявляет, что его космическая программа должна помочь защитить национальную безопасность Китая.
Ранее сообщалось, что Китай существенно ускорил строительство своей пятой исследовательской станции в Антарктиде, работы на ее территории возобновилось впервые с 2018 года.
Напомним, что Китай ввел запрет на сотрудничество с американскими компаниями Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin Corp, которые производят оружие.
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