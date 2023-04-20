RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай пытался получить космические технологии Нидерландов через подставные фирмы

Фото: Китай намеревался получить космические технологии Нидерландов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай пытался приобрести оборудование и технологии в космическом секторе Нидерландов в обход экспортных ограничений через подставные фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщило, что в 2022 году Китай несколько раз пытался приобрести военные технологии, выходящие за рамки экспортных ограничений. При этом сотрудники агентства обнаружили ряд подставных компаний, которые использовались для этих целей.

Китай давно настаивает на том, что его космическая программа преследует мирные цели и выступает против любой формы гонки вооружений в космосе. Но в то же время Пекин заявляет, что его космическая программа должна помочь защитить национальную безопасность Китая.

Ранее сообщалось, что Китай существенно ускорил строительство своей пятой исследовательской станции в Антарктиде, работы на ее территории возобновилось впервые с 2018 года.

Напомним, что Китай ввел запрет на сотрудничество с американскими компаниями Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin Corp, которые производят оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайКосмическая разведка