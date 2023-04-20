Китай пытался получить космические технологии Нидерландов через подставные фирмы

Китай пытался приобрести оборудование и технологии в космическом секторе Нидерландов в обход экспортных ограничений через подставные фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщило, что в 2022 году Китай несколько раз пытался приобрести военные технологии, выходящие за рамки экспортных ограничений. При этом сотрудники агентства обнаружили ряд подставных компаний, которые использовались для этих целей.

Китай давно настаивает на том, что его космическая программа преследует мирные цели и выступает против любой формы гонки вооружений в космосе. Но в то же время Пекин заявляет, что его космическая программа должна помочь защитить национальную безопасность Китая.