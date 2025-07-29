Китай накрили потужні зливи: десятки загиблих, понад 80 тисяч евакуйовані

Сильні дощі в столиці Китаю призвели до загибелі щонайменше 30 людей.

Внаслідок негоди було евакуйовано понад 80 тисяч мешканців. Прем’єр-міністр Лі Цянь визнав, що стихія завдала "значних жертв і матеріальних збитків".

За даними Пекінського управління водних ресурсів, найбільше постраждали передмістя на пагорбах навколо міста - у районі Фансан за десять годин випало понад 179 мм опадів, тоді як у центральних районах - близько 58 мм.

Міське управління з надзвичайних ситуацій оголосило червоний сигнал про зливу - найвищий рівень попередження, але пізніше його знизили до жовтого.

Прогнози національного метеорологічного агентства попереджають, що сильні дощі триватимуть ще кілька днів і зачеплять Пекін, Тяньцзінь, провінції Хебей, Фуцзянь та мегаполіс Шанхай. У деяких регіонах очікується до 270 мм опадів.

Причиною дощів на південному сході Китаю став тропічний шторм Ко-мей, який рухається до узбережжя і може посилитися, принісши тривалі зливи і сильний вітер.

Стихійні лиха

У Гонконзі оголосили чорний грозовий сигнал - найвищий рівень попередження, оскільки в місті фіксують понад 70 мм опадів за годину.

За даними державного агентства з реагування на надзвичайні ситуації, збитки від стихійних лих у Китаї у першій половині 2025 року склали понад 7,5 млрд доларів США, значну частину яких становлять повені.

Пекінська влада закрила туристичні об’єкти і призупинила громадський транспорт. Зокрема, понад 3 тисячі людей евакуйовано з приміського району Міюнь, що постраждав найбільше.