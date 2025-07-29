Китай накрыли мощные ливни: десятки погибших, более 80 тысяч эвакуированы

Сильные дожди в столице Китая привели к гибели по меньшей мере 30 человек.

В результате непогоды были эвакуированы более 80 тысяч жителей. Премьер-министр Ли Цянь признал, что стихия нанесла "значительные жертвы и материальный ущерб".

По данным Пекинского управления водных ресурсов, больше всего пострадали пригороды на холмах вокруг города - в районе Фансан за десять часов выпало более 179 мм осадков, тогда как в центральных районах - около 58 мм.

Городское управление по чрезвычайным ситуациям объявило красный сигнал о ливне - самый высокий уровень предупреждения, но позже его снизили до желтого.

Прогнозы национального метеорологического агентства предупреждают, что сильные дожди продлятся еще несколько дней и затронут Пекин, Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Фуцзянь и мегаполис Шанхай. В некоторых регионах ожидается до 270 мм осадков.

Причиной дождей на юго-востоке Китая стал тропический шторм Ко-мэй, который движется к побережью и может усилиться, принеся продолжительные ливни и сильный ветер.

Стихийные бедствия

В Гонконге объявили черный грозовой сигнал - самый высокий уровень предупреждения, поскольку в городе фиксируют более 70 мм осадков в час.

По данным государственного агентства по реагированию на чрезвычайные ситуации, убытки от стихийных бедствий в Китае в первой половине 2025 года составили более 7,5 млрд долларов США, значительную часть которых составляют наводнения.

Пекинские власти закрыли туристические объекты и приостановили общественный транспорт. В частности, более 3 тысяч человек эвакуированы из пригородного района Миюнь, пострадавшего больше всего.