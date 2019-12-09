Китай сподівається досягти торгової угоди з США найближчим часом

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У Китаї планую укласти угоду, яка задовольнить обидві сторони

У Китаї планують підписання "першої фази" торгового угоди з США найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в міністерстві торгівлі Китаю, Пекін сподівається, що йому вдасться укласти торгову угоду із США, яка задовольнить обидві сторони.

нагадаємо, 15 грудня повинен вступити в силу наступний раунд торговельних переговорів між США і Китаєм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китаю планує скасувати мита на деякі соєві боби і поставки свинини із США. Відмова від мит Пекіна ґрунтується на заявках окремих фірм щодо імпорту соєвих бобів і свинини.

Також повідомлялося, що у США допускають підписання торгової угоди з Китаєм до кінця року. За словами старшого радника президента США Дональда Трампа Келлиан Конвей, перша фаза торгової угоди знаходиться на стадії оформлення.

При цьому сам Трамп заявляв, що у нього немає дедлайну по укладенню угоди з Китаєм і, можливо, краще почекати до періоду після президентських виборів у США в листопаді 2020 року.