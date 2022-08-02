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Китай планирует запуск боевых ракет во время учений возле Тайваня, - Global Times

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Вторник 02 августа 2022 19:04
Китай планирует запуск боевых ракет во время учений возле Тайваня, - Global Times Иллюстративное фото: Китай планирует запуск боевых ракет во время учений возле Тайваня (chinamil.com.cn)
Автор: Иван Носальский

Вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня уже сегодня, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Global Times.

По информации издания, Восточное командование армии Китая проведет ряд военных операций возле Тайваня в рамках учений. В тренировках военных будет задействована авиация и флот.

При этом Global Times отмечает, что в Тайваньском проливе запланированы артиллерийские стрельбы и испытательные стрельбы ракетами в морских районах к востоку от Тайваня.

Напомним, ранее стало известно, что Китай начал угрожать США и анонсировал военные учения после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Учения планируют провести в шести районах возле острова.

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