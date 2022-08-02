Китай планирует запуск боевых ракет во время учений возле Тайваня, - Global Times

Иллюстративное фото: Китай планирует запуск боевых ракет во время учений возле Тайваня (chinamil.com.cn)

Вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня уже сегодня, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Global Times.

По информации издания, Восточное командование армии Китая проведет ряд военных операций возле Тайваня в рамках учений. В тренировках военных будет задействована авиация и флот. При этом Global Times отмечает, что в Тайваньском проливе запланированы артиллерийские стрельбы и испытательные стрельбы ракетами в морских районах к востоку от Тайваня.