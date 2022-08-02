Китай планирует запуск боевых ракет во время учений возле Тайваня, - Global Times
Вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня уже сегодня, 2 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Global Times.
По информации издания, Восточное командование армии Китая проведет ряд военных операций возле Тайваня в рамках учений. В тренировках военных будет задействована авиация и флот.
При этом Global Times отмечает, что в Тайваньском проливе запланированы артиллерийские стрельбы и испытательные стрельбы ракетами в морских районах к востоку от Тайваня.
Напомним, ранее стало известно, что Китай начал угрожать США и анонсировал военные учения после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Учения планируют провести в шести районах возле острова.
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