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Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта

Фото: президент Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Китай зайняв вичікувальну позицію і чекає на те, як закінчиться український контрнаступ. Якщо він буде вдалим, то Пекін активніше схилятиме Росію піти на поступки.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Китай зараз не буде вживати жодних дій, все буде робитися лише на рівні заяв. Що стосується перемовин, на сьогодні Китай зайняв вичікувальну позицію і він буде чекати на те, як закінчиться український контрнаступ", - сказав Мусієнко.

Експерт вважає, що якщо контрнаступ буде вдалим, то Пекін активніше схилятиме Москву піти на поступки. Але якщо Росія зможе утримати окуповані території, тоді Китай діятиме в руслі проросійської політики, щоб залишитися в хороших відносинах з Заходом і потім говорити, що вони завжди були за перемовини й поступки від Росії.

"Якщо Росії вдасться втриматися на окупованих територіях, а Захід буде демонструвати певну нерішучість, тоді Китай займатиме більше проросійську політику. Вони за всім спостерігають, екстраполюють на відносини з Тайванем і відповідно слідкують за реакцією Заходу, наскільки він далеко готовий зайти у підтримці України", - зазначив Мусієнко.

Але, за словами експерта, до моменту закінчення українського контрнаступу якихось реальних кардинальних дій, Китай навряд чи робитиме.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Китаю Сі Цзіньпін не показав ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії проти України після переговорів у четвер, 6 квітня, із французьким колегою Еммануелем Макроном.

При цьому Сі Цзіньпін та Макрон домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

Раніше у Китаї прояснили свою позицію щодо війни Україні. Там пояснили, що Пекін не засудив вторгнення, тому що нібито зрозумів заяви Росії про так звану "оборонну війну" та "проти вторгнення НАТО", а також тому, що китайський уряд вважає "корінні причини складнішими", ніж про це кажуть західні лідери.

Про те, навіщо європейським лідерам зустріч із Сі, і чи може змінитися його позиція, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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