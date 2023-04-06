Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта

"Китай сейчас не будет предпринимать никаких действий, все будет делаться на уровне заявлений. Что касается переговоров, на сегодняшний день Китай занял выжидательную позицию и он будет ждать, как закончится украинское контрнаступление", - сказал Мусиенко.

Эксперт считает, что если контрнаступление будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Москву пойти на уступки. Но если Россия сможет удержать оккупированные территории, то Китай будет действовать в русле пророссийской политики, чтобы остаться в хороших отношениях с Западом и потом говорить, что они всегда были за переговоры и уступки от России.

"Если России удастся удержаться на оккупированных территориях, а Запад будет демонстрировать определенную нерешительность, тогда Китай будет занимать больше пророссийскую политику. Они за всем наблюдают, экстраполируют на отношения с Тайванем и соответственно следят за реакцией Запада, насколько он далеко готов зайти в поддержке Украины", - отметил Мусиенко.

Но, по словам эксперта, к моменту окончания украинского контрнаступления каких-либо реальных кардинальных действий, Китай вряд ли будет совершать.