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Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта

Фото: президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Китай занял выжидательную позицию и ждет того, как закончится украинское контрнаступление. Если он будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Россию пойти на уступки.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Китай сейчас не будет предпринимать никаких действий, все будет делаться на уровне заявлений. Что касается переговоров, на сегодняшний день Китай занял выжидательную позицию и он будет ждать, как закончится украинское контрнаступление", - сказал Мусиенко.

Эксперт считает, что если контрнаступление будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Москву пойти на уступки. Но если Россия сможет удержать оккупированные территории, то Китай будет действовать в русле пророссийской политики, чтобы остаться в хороших отношениях с Западом и потом говорить, что они всегда были за переговоры и уступки от России.

"Если России удастся удержаться на оккупированных территориях, а Запад будет демонстрировать определенную нерешительность, тогда Китай будет занимать больше пророссийскую политику. Они за всем наблюдают, экстраполируют на отношения с Тайванем и соответственно следят за реакцией Запада, насколько он далеко готов зайти в поддержке Украины", - отметил Мусиенко.

Но, по словам эксперта, к моменту окончания украинского контрнаступления каких-либо реальных кардинальных действий, Китай вряд ли будет совершать.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент Китая Си Цзиньпин не показал признаков изменения своей позиции по войне России против Украины после переговоров в четверг, 6 апреля, с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

При этом Си Цзиньпин и Макрон договорились начать настойчивую работу по достижению мира между Россией и Украиной.

Ранее в Китае прояснили свою позицию по войне Украине. Там пояснили, что Пекин не осудил вторжение, потому что якобы понял заявления России о так называемой "оборонной войне" и "против вторжения НАТО", а также потому, что китайское правительство считает "коренные причины более сложными", чем об этом говорят западные лидеры.

О том, зачем европейским лидерам встреча с Си, и может ли измениться его позиция, читайте в материале РБК-Украина.

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