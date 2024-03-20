Китай може зіграти ключову роль у припиненні російської агресії, - Кулеба

В очікуванні точної дати проведення Мирного форуму в Швейцарії тривають двосторонні контакти. "Наприклад, з Китаєм, який може зіграти ключову роль у припиненні війни в силу своїх особливих відносин з Росією", - сказав Кулеба.

Участь Китаю у Глобальному саміті миру

Нагадаємо, Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці.

Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити якнайбільшу кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.

Минулого року Пекін запустив "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту, за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джідді минулого літа.

Раніше у березні спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у п'яти європейських столицях, включаючи Москву та Київ.

Останніми роками Китай зміцнив свої торгові та військові зв'язки з Росією, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції проти обох країн, особливо Москви, за вторгнення в Україну. Дві країни оголосили про партнерство "без кордонів" у лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін лише за кілька днів до вторгнення.