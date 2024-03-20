Китай может сыграть ключевую роль в прекращении российской агрессии, - Кулеба

В ожидании точной даты проведения Мирного форума в Швейцарии продолжаются двусторонние контакты. "К примеру, с Китаем, который может сыграть ключевую роль в прекращении войны в силу своих особых отношений с Россией", - сказал Кулеба.

Участие Китая в Глобальном саммите мира

Напомним, Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы.

Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь наибольшее количество стран для поддержки такой инициативы.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

В прошлом году Пекин запустил "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не предпринял существенных шагов для разрешения конфликта, за исключением участия в мирных переговорах под руководством Запада в Джидде прошлым летом.

Ранее в марте специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился с официальными лицами в пяти европейских столицах, включая Москву и Киев.

В последние годы Китай укрепил свои торговые и военные связи с Россией, поскольку Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против обеих стран, особенно Москвы, за вторжение в Украину. Две страны объявили о партнерстве "без границ" в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин всего за несколько дней до вторжения.