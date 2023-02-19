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Китай може надати Росію допомогу з летальними засобами, - Блінкен

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Вашингтон, Неділя 19 лютого 2023 02:14
Китай може надати Росію допомогу з летальними засобами, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай розглядає можливість передати Росії допомогу, пов'язану із летальною зброєю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, у розмові з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю, членом Політбюро Ван І він "доніс заклопотаність США щодо підтримки Росії, що приписується Китаю".

"В останні роки ми спостерігали підтримку на рівні риторики та політики і навіть деяку нелетальну допомогу. Але ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", - заявив держсекретар США.

Раніше NBC з посиланням на американських чиновників повідомляв, що Росія могла отримувати від Китаю нелетальну військову допомогу для війни в Україні.

Нагадаємо, попри санкції, Росія імпортує китайські цивільні дрони виробництва компанії DJI, які застосовує на війні проти України.

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Ентоні Блінкен
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