Китай може надати Росію допомогу з летальними засобами, - Блінкен

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News , про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, у розмові з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю, членом Політбюро Ван І він "доніс заклопотаність США щодо підтримки Росії, що приписується Китаю".

"В останні роки ми спостерігали підтримку на рівні риторики та політики і навіть деяку нелетальну допомогу. Але ми вкрай стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії", - заявив держсекретар США.

Раніше NBC з посиланням на американських чиновників повідомляв, що Росія могла отримувати від Китаю нелетальну військову допомогу для війни в Україні.

Нагадаємо, попри санкції, Росія імпортує китайські цивільні дрони виробництва компанії DJI, які застосовує на війні проти України.

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