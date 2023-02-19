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Китай может предоставить Россию помощь с летальными средствами, - Блинкен

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Вашингтон, Воскресенье 19 февраля 2023 02:14
Китай может предоставить Россию помощь с летальными средствами, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай рассматривает возможность передать России помощь, связанную с летальным оружием.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в беседе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И он "донес озабоченность США относительно приписываемой Китаю поддержки России".

"В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики, и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне озабочены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России", - заявил госсекретарь США.

Ранее NBC со ссылкой американских чиновников сообщал, что Россия могла получать от Китая нелетальную военную помощь для войны в Украине.

Напомним, несмотря на санкции, Россия импортирует китайские гражданские дроны производства компании DJI, которые применяет на войне против Украины.

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Энтони Блинкен
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