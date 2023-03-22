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Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та РФ, - Білий дім

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Вашингтон, Середа 22 березня 2023 10:16
Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та РФ, - Білий дім Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та Росії. Пекін досі не засудив російське вторгнення та продовжує торгувати з Москвою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кірбі розкритикував так званий "мирний план" Китаю щодо України. Він зазначив, що США не розглядають Пекін як посередника.

"Я не думаю, що ми можемо розумно дивитися на Китай як на неупередженого в будь-якому випадку", - сказав Кірбі.

У Білому домі нагадали, що Китай утримується від критики російського вторгнення в Україну і продовжує купувати російську нафту, попри те, що Захід наклав санкції на російську енергетику, щоб позбавити коштів військову машину РФ.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви з офіційним візитом та вже дві зустрічався з російським диктатором Володимиром Путін.

Глава Кремля заявив, що готовий частково схвалити так званий "мирний план" Китаю щодо України.

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