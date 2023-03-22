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Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и РФ, - Белый дом

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Вашингтон, Среда 22 марта 2023 10:16
Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и РФ, - Белый дом Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Карби (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и Россией. Пекин до сих пор не осудил российское вторжение и продолжает торговать с Москвой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Кирби раскритиковал так называемый "мирный план" Китая по Украине. Он отметил, что США не рассматривают Пекин как посредника.

"Я не думаю, что мы можем разумно смотреть на Китай как на беспристрастного в любом случае", - сказал Кирби.

В Белом доме напомнили, что Китай воздерживается от критики российского вторжения в Украину и продолжает покупать российскую нефть, несмотря на то, что Запад наложил санкции на российскую энергетику, чтобы остановить военную машину РФ.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву с официальным визитом и уже две встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Кремля заявил, что готов частично одобрить так называемый "мирный план" Китая по Украине.

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