Китай масово постачає РФ дрони та стрілецьку зброю: Пентагон показав звіт

Пентагон проаналізував дані російської митниці, які показали, що як державні, так і приватні компанії продають Росії цивільні товари, товари подвійного призначення та деякі незначні військові товари.

За даними США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Окрему увагу Пентагон приділив дронам, оскільки великий і нерегульований ринок безпілотників у Китаї дозволив росіянам закуповувати коптери. Мова йде про невеликі дрони та БПЛА подвійного призначення, які російські військові використовують для війни проти України.

У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали Росії дронів та запчастин до них на 12 млн доларів. Окупанти використовують їх для спостереження та ударів.

У серпні 2023 року Китай заявив, що вперше запровадить контроль за ринком безпілотників. Цьому передував міжнародний тиск щодо використання цивільних дронів у загарбницькій війні проти України.

Позиція Китаю щодо війни

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Також раніше Пекін запідозрили у постачанні зброї до Росії. Проте Китай спростовує цю інформацію.

Китай також не надає Україні військової допомоги, а російське вторгнення називає "конфліктом".

Проте Пекін заявив про своє бажання бути миротворцем та представив свій "мирний план", хоча його розкритикували в Україні, ЄС та США.