Китай массово поставляет РФ дроны и стрелковое оружие: Пентагон показал отчет

Пентагон проанализировал данные российской таможни, показавшие, что как государственные, так и частные компании продают России гражданские товары, товары двойного назначения и некоторые незначительные военные товары.

По данным США, речь идет о стрелковом оружии, запасных частях, навигационном оборудовании и защитном снаряжении.

Отдельное внимание Пентагон уделил дронам, поскольку крупный и нерегулируемый рынок беспилотников в Китае позволил россиянам закупать коптеры. Речь идет о небольших дронах и БПЛА двойного назначения, которые российские военные используют для войны против Украины.

В период с марта 2022 по 2023 год китайские фирмы продали России дронов и запчастей к ним на 12 млн долларов. Оккупанты используют их для наблюдения и ударов.

В августе 2023 года Китай заявил, что впервые введет контроль над рынком беспилотников. Этому предшествовало международное давление касательно использования гражданских дронов в захватнической войне против Украины.

Позиция Китая по поводу войны

Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию.

Китай также не оказывает Украине военную помощь, а российское вторжение называет "конфликтом".

Однако Пекин заявил о своем желании быть миротворцем и представил свой "мирный план", хотя его раскритиковали в Украине, ЕС и США.